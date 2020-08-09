بورصة دبي تخسر 1.6 مليار درهم في ختام التعاملات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:21 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.66% خاسراً 14.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.6 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 271 مليون سهم محققة ما قيمته 230.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3148 صفقة لعدد 32 سهماً.


 وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيدا بنسبة 0.73%.
 
وقفزت 10 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.70%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.67%، كما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 42.8 مليون ورقة بقيمة 45 مليون درهم.

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