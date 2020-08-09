بورصة دبي تخسر 1.6 مليار درهم في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.66% خاسراً 14.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.6 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 271 مليون سهم محققة ما قيمته 230.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3148 صفقة لعدد 32 سهماً.









وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيدا بنسبة 0.73%.