صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5029.15 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 27.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5511.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4075.27 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 13.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4068.18 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.4 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار كويتي عبر 5699 صفقة.









وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.97%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%.



