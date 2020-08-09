صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:18 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5029.15 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 27.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5511.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4075.27 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 13.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4068.18 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.4 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار كويتي عبر 5699 صفقة.


 وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.97%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%.

 
وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.89%، يليه سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 12.87%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 44.50% ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.15%، ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 5%.

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