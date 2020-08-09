إصابة 16 لاعبا في اتحاد طنجة المغربي بفيروس كورونا

كشف نادي اتحاد طنجة المغربي عن أن نتائج الفحوص الطبية الجديدة التي خضع لها جميع أفراد الفريق، جاءت نتيجة 23 منها إيجابية، وبينهم 16 لاعباً.

بجانب 16 لاعباً معظمهم من الأساسيين، أصيب مدرب الفريق، وعضوان من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي، وثلاثة أفراد من إدارة النادي، وشخص مكلف بمعدات الفريق.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد طنجة أنه أجرى هذه التحاليل، بعدما ظهرت أعراض على عدة أفراد من أطقم ولاعبي الفريق، رغم الاحترازات الوقائية الكبيرة التي خضع لها النادي، واحترامه التام للبروتوكول الصحي".

وينتظر تأجيل مباراة اتحاد طنجة مع نهضة بركان، المقررة بعد غد الإثنين بسبب هذه التطورات.