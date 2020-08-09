إصابة 16 لاعبا في اتحاد طنجة المغربي بفيروس كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:14 م
اتحاد طنجة
اتحاد طنجة
وكالات

كشف نادي اتحاد طنجة المغربي عن أن نتائج الفحوص الطبية الجديدة التي خضع لها جميع أفراد الفريق، جاءت نتيجة 23 منها إيجابية، وبينهم 16 لاعباً.

 

بجانب 16 لاعباً معظمهم من الأساسيين، أصيب مدرب الفريق، وعضوان من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي، وثلاثة أفراد من إدارة النادي، وشخص مكلف بمعدات الفريق.

 

وأوضح مجلس إدارة اتحاد طنجة أنه أجرى هذه التحاليل، بعدما ظهرت أعراض على عدة أفراد من أطقم ولاعبي الفريق، رغم الاحترازات الوقائية الكبيرة التي خضع لها النادي، واحترامه التام للبروتوكول الصحي".

 

وينتظر تأجيل مباراة اتحاد طنجة مع نهضة بركان، المقررة بعد غد الإثنين بسبب هذه التطورات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الدوري المغربي اتحاد طنجة

أخبار تهمك

غضب في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ ساعة و 11 دقيقة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيرلو يطلب ضم نجم ريال مدريد ليوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 5 ساعات

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 21 ساعة

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

تصرف غريب من لاعبي نهضة بركان المغربي قبل مواجهة المصري

فوزير يقترب من الانتقال لـ"اتحاد طنجة"

رسميا.. النصر السعودي يعلن انتقال فوزير إلي اتحاد طنجة

أخرهم حارس أتلانتا.. تعرف علي قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

كورونا لا يرحم.. 4 إصابات بنادي فنربخشة التركي

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

02:44 م

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

01:46 م

إعلامي: الأهلي سيعلن رسميا خلال ساعات عن انتقال نجمه للدوري التونسي

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى