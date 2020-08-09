الاتحاد السكندري: رفعت وسيسيه يغيبان أمام الزمالك

أكد محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها تأتي بعد فترة توقف طويلة.





وقال إبراهيم في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: مواجهة الزمالك صعبة، خاصة أنه الأجهز بعدما خاض لقاء المصري البورسعيدي، كما أن العودة بعد غياب طويلة بمواجهة خصم قوي، ليست في صالحنا".





وأضاف:" الزمالك عنده غيابات، وأيضا الاتحاد سوف يفقد 10 لاعبين على الأقل مؤثرة".





وواصل مدرب الاتحاد:" أحمد رفعت ورزاق سيسيه لن يشاركا مع الاتحاد امام الزمالك، لأنهم معارين من الزمالك".





وأكمل:" الحديث عن تجديد الإعارة سابق لأوانه، لازال الاتحاد مرتبط بمباريات الدوري، ولكن رزاق ورفعت ثنائي مميز وأساسي ونتمنى أن يستمروا مع الفريق في الموسم الجديد".





وختم: "أجرينا مسحة بالأمس وستخرج النتيجة بعد ساعات قليلة، كان لدينا ثلاث إصابات في الفترة السابقة".











