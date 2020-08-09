ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 4.41%

ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 41ر4 بالمئة على أساس شهري في يونيو الماضي، طبقا لتقرير صادر عن رابطة تجار السيارات الصينية، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.









وبحسب "الألمانية" أضاف التقرير أنه تم تغيير ملكية 22ر1 مليون سيارة في يونيو الماضي، بقيمة مجمعة للعمليات التجارية بقيمة 75ر73 مليار يوان (63ر10 مليار دولار أمريكي).









وتابع التقرير أنه على الرغم من أن مبيعات يونيو للسيارات المستعملة تراجعت عن نفس الفترة العام الماضي،فيما يستمر تسارع وتيرة استئناف الأعمال التجارية والإنتاج في البلاد، فإن الطلب على سيارات الركاب والمركبات التجارية حقق انتعاشا بشكل تدريجي.









وأشار الاتحاد أيضا إلى أن 52ر5 مليون سيارة مستعملة، تم تداولها في النصف الأول من العام، بانخفاض 61ر19 بالمئة على أساس سنوي بسبب تداعيات فيروس كورونا.



