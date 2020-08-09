أستاذ قانون: مشاركة المواطن في الحياة السياسية واجب وحق دستوري

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن مشاركة المواطن في الحياة السياسية ممارسة لحق من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن المصري، كما أنه واجب، ومن لا يؤدي الواجب يُعرض للمسألة.





وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الاقتراع عن طريق المراسلة يحسب للهيئة الوطنية للانتخابات المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية؛ للتيسير على المواطنين، وحفاظًا على ألا يتعرض المواطن المصري لتكلفة ومشقة في الانتقال، وهذا بعد إنساني بامتياز تم مراعاته.





وتابع أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن إقبال المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، علامة على تميز المصري أينما كان وتواجد داخل الوطن أو خارجه، موضحًا أن مجلس الشيوخ تم استحداثه في التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل 2019، مشيرًا إلى أن هذا المجلس سيؤدي لزيادة مساحة المشاركة السياسية، ويصب في نهر المصلحة العامة للوطن.





وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.





ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا،





وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.





وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.





وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.



