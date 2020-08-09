غضب في ريال مدريد بسبب هازارد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:09 م
هازارد
هازارد
وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نجوم ريال مدريد مستاءون من الأداء الذي قدمه البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الملكي أمام مانشستر سيتي في المباراة التي خسرها بهدفين مقابل هدف في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإذاعي الإسباني الشهير، فقد سيطرت حالة من الاستياء الشديد تجاه النجم البلجيكي، إيدن هازارد، الذي كانت الآمال الكبيرة معقودة عليه في هذه المباراة، على أمل ارتداء عباءة البطل وتعويض رحيل الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن الفريق، لكن صانع ألعاب الفريق ظهر بمستوى سيء للغاية.

وأضاف البرنامج أن لاعبي ريال مدريد، يدعمون بشكل كامل مديرهم الفني، زين الدين زيدان، ويرغبون في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال ما تم في الموسم الجاري من الفوز بالدوري الإسباني ومواصلة مشروع الفريق الجديد تحت قيادة الفرنسي.

وكان ريال مدريد قد ضم نجم منتخب بلجيكا، إيدن هازارد، في صيف 2019، قادما من تشيلسي الإنجليزي، مقابل نحو 100 مليون يورو، بعد مفاوضات طويلة ومكثفة مع ناديه.

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