بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ"خليها على الله" وانتظروا كليب محمد نور

بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ"خليها على الله" وانتظروا كليب محمد نور
الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:14 م
لمياء علي
أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "خليها على الله" للفنان محمد سرور، والذي يعد التعاون الثاني لها مع لايف ستايل ستديوز ، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون ، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.
وأكدت عرفة في تصريحات صحفية اليوم أنها ارادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل ، وأن لا شئ يستطيع أن يعوق تحقيق الاحلام مادام يتخلى الانسان بالسعى و المصابرة ، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب ، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة .
ومن جهة أخرى اشارت إلى انها تستعد قريباً لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل أسم " جاني في ملعبي " والتي انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه بالقنوات الفضائية واليوتيوب ، مؤكدة انه سيكون مفاجأة لجمهور نور .
أغنية "خليها على الله " من كلمات : مؤمن راجح، ألحان : الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، وإخراج : بتول عرفة.
وأكدت عرفة في تصريحات صحفية اليوم أنها ارادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل ، وأن لا شئ يستطيع أن يعوق تحقيق الاحلام مادام يتخلى الانسان بالسعى و المصابرة ، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب ، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة .
ومن جهة أخرى اشارت إلى انها تستعد قريباً لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل أسم " جاني في ملعبي " والتي انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه بالقنوات الفضائية واليوتيوب ، مؤكدة انه سيكون مفاجأة لجمهور نور .
أغنية "خليها على الله " من كلمات : مؤمن راجح، ألحان : الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، وإخراج : بتول عرفة.