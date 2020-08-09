4 رسائل مهمة من مجلس الوزراء بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

عدة رسائل أطلقها وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق خلال الفترة المقبلة وسط إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وفي الخارج يصوت المصريين عبر البريد، ولكن في الداخل فرضت الهيئة العليا للانتخابات إجراءات صارمة خلال فترة الاقتراع التي تبدأ في 11 و12 أغسطس الجاري، تمثلت في إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وكذلك ارتداء الكمامة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أطلقها وزراء الحكومة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ سواء في الداخل أو الخارج:





- اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أكد على انفاذ القانون بكل حزم وحسم خلال انتخابات مجلس الشيوخ، ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الإنتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على أهمية الإستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، موجهًا بالتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الانتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الإنضباطي لها.





- السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أكدت على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلة: "استحقاق هام للغاية.. لابد على المصريين بالخارج المشاركة فى العملية السياسية وبناء الدولة.. فى انتخابات مجلس الشيوخ سيكون لها دور كبير ورأيك مهم ومشاركتك مهمة".





- الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أكدت على توفير 2858 سيارة إسعاف و7 آلاف من الفرق الطبية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.





- أسامة هيكل، وزير الإعلام، أكد أن على الإعلاميين والصحفيين دور كبير لدعم انتخابات "الشيوخ" للظهور بشكل يليق بمصر وشعبها، مشيرة إلى أنه من الواجب علينا مراعاة أصول المهنة المتعارف عليها بأن تكون التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوعات المطروحة، مع الالتزام الكامل بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم الانجراف وراء ما يسمى بالسبق.







