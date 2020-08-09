عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

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شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت عبير، خلال الصورعلى شاطئ البحر مرتدية "توب قصير باللون الأبيض وجيبه طويله من الخلف وقصيرة من الامام ونضارة شمس وكان شعرها طويل منسدل".





يذكر أن آخر اعمال عبير صبري، مسلسل "خيانة عهد" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور احداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن منهم الفنانة يسرا وبيومي فؤاد وسلوى عثمان وخالد أنور وحلا شيحة.