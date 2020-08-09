فاليري أبو شقرا تلغي شهر العسل لإزالة ركام الانفجار من شوارع لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
لمياء علي
فوجئ جمهور الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا بظهورها مع زوجها في شوارع بيروت لمساعدة أهالي بلدها في حملة تنظيف الشوارع وتوزيع المساعدات عقب انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية.

ويأتي ظهورها بعد مرور 6 أيام من احتفال فاليري بزواجها من رجل الأعمال زياد عمار، بعدما قطعت شهر عسلها لتتضامن مع شعب لبنان بعد الانفجار الذي ذهب ضحيته أكثر من 150 شهيداً وآلاف الجرحى.

وظهرت أبو شقرا إلى جانب زوجها زياد عمار وهما يحملان المساعدات الغذائية ويحاولان إزالة ركام الانفجار من الشوارع.

وكانت فاليري قد تزوجت قبل أيام في حفل زفاف ضخم ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة، وتألقت بفستان من توقيع دار الأزياء العالمية ديور.

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