بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:22 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
رشا عادل
شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور مرتدية"بنطلون باللون الأصفر وقميص باللون الكحلي".



ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور صبري، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"رمز الأناقة كالعادة" وأضاف آخر"شو هالجمال يا ياسمينا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منور يا قمر انتي".


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد مجدي ومحمود البزاوي وهبة مجدي.


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