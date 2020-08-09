أحمد الفيشاوي يكشف عن كواليس فيلم "30 مارس"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:20 م
الفيشاوي
الفيشاوي
رشا عادل
كشف الفنان أحمد الفيشاوي، كواليس تصوير فيلمه الجيدد الذي يحمل اسم "30 مارس"، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة له من الكواليس، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"العودة إلى تصوير 30 مارس".


ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفيشاوي، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"موفق يا بطل وراجو الحذر والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي" وأضاف آخر"موهوب".


فيلم "30 مارس" تدور أحداثة في إطار الساسبنس والتراجيديا، وشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وإنجي المقدم وخالد الصاوي وصبري فواز ومحمد شاهين، والفيلم من تأليف حميد المدني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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