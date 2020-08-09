بعد تعرضهما لحادث سير.. عبد الحميد بسيوني يتحدث عن حالة ثنائي طلائع الجيش

أكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه يستعد بقوة لمباراة بيراميدز، مؤكدًا بأن حسام باولو وأحمد سامي ثنائي الفريق بخير بعد تعرضهما لحادث بسيط.





وقال بسيوني في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "حسام باولو وأحمد سامي بحالة جيدة".





وأوضح:"كان هناك حفل زفاف للاعب أحمد هاني في الإسماعيلية، وسافر معظم اللاعبين لحضور الحفل".





وأكمل:" خرج باولو وأحمد سامي من الحادث بخير، بعدما اصطدمت السيارة بـ"الرصيف"، لكن خرجوا سالمين من تلك الحادثة".





وأضاف بسيوني: "خضنا لقاء ودي مع الانتاج الحربي، المباراة كانت مع أجل تجهيز بعض اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات خلال الفترة الماضية.





وواصل:" خاض طلائع الجيش عدد من المباريات الودية، وكانت مفيدة للغاية، ووصل اللاعبين لفورمة بدنية جيدة، مواجهة بيراميدز بكل تأكيد ستكون صعبة، لأن من أفضل الفريق ويصنف من أكبر ثلاث أندية في مصر".





وواصل:" عمرو جمال كان مميز للغاية قبل إصابته بفيروس كورونا وغاب لمدة 10 أيام، وهو يؤدى مباريات قوية وسجل هدف أمس لطلائع الجيش في الانتاج، لديه إصرار وعزيمة على العودة بصورة قوية خلال مباريات الدوري".





وتابع: "عمار حمدي لاعب رائع ويمتلك حلول كثيرة، ويمتاز بالروح القتالية، وأتمنى استمراره مع الفريق، ولكن الأمر في يد الأهلي، اللاعب مرتاح للغاية في الطلائع، وأثق فيه جدا، ويلقى معاملة طيبة من إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني، فهو مطلب أساسي بالنسبة لنا حال عدم عودته للأهلي في الموسم القادم".











