بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد الدكتور خالد عطاالله نائب، رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية، بمركز الأنشطة الطلابية رافقه خلالها الأستاذ الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية والوكلاء، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة.

وأشاد الدكتور خالد عطالله، بالتزام الطلاب المتقدمين بالإجراءات الوقائية ومعايير السلامة التي أعلنت الجامعة عن تطبيقها خلال الاختبارات موجها بتسهيل الإجراءات على الطلاب والالتزام بمواعيد الاختبارات.

ومن جانبه أشار الدكتور حمدى نورالدين، عميد الكلية أن عدد الطلاب المسجلين على الموقع الالكترونى 475 طالب وطالبة حتى الآن مضيفا أنه تم تحديد أيام السبت والأحد والخميس لاختبارات الطالبات وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء للطلاب والتى تشمل اختبارات طبية ومهارات بدنية ورياضية وقياسات الطول والوزن والقوام بالإضافة إلى كشف الهيئة مؤكدا أن التسجيل متاح من خلال موقع التنسيق الالكتروني ومن ثم التسجيل على استمارة البيانات الخاصة بكلية التربية الرياضية - جامعة الفيوم وتستمر الاختبارات خلال الفترة من 8/8/2020 وحتى 20/8/2020م.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)
بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم (صور)

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