رئيس نادي أسوان: لم نطلب تأجيل أي مباراة في الدوري

كشف اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن ناديه لم يطلب تأجيل أي مباريات في الدوري، رغم إصابة أحد اللاعبين في فريقه بفيروس كورونا المستجد.





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: " أجرينا المسحة الطبية، واظهرت عن إصابة حالة واحدة للاعب في الفريق، واللاعب يعالج تحت إشراف الجهاز الطبي".





وأضاف:" الفريق في معسكر اعدادي تحت قيادة أحمد كشري، في القاهرة، ونستعد للمباريات القادمة بكل قوة".





وواصل: "لم نطلب تأجيل أي مباريات، ولدينا وفرة في اللاعبين، وقمنا بالاستعانة بالناشئين، من الوارد ظهور أي حالات آخرى".





وواصل: "كريم الطيب مهاجم أسوان، من أفضل اللاعبين الصاعدين في الفريق وهناك 4 لاعبين آخرين من القطاع، اللاعب قدم مباريات جيدة في الدور الأول، لكن حتى الآن لم تصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد معه رسميا".





وأتم: "هناك بعض الأحاديث الودية من جانب البعض، عن كريم الطيب، ونحتاج اللاعب حاليا لظروف، وفي نهاية الموسم سوف نحسم الأمر".











