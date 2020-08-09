خطة الأهلي للحفاظ على رمضان صبحي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:56 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
كشف عمر ربيع ياسين تطورات موقف النادي الأهلي من شراء عقد رمضان صبحي جناح الفريق بعد انتهاء إعارته رسميا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يوم 30 يونيو الماضي، وسط محاولات من القلعة الحمراء لتمديد إعارته أيضا حتى ختام الموسم الجاري.

وقال عـمر ربيع ياسين عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" خلال الساعات المقبلة، سيصل عرضا رسميا من أحد الأندية الأوروبية، لنادي هيدرسفيلد تاون، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، وقد يرحل اللاعب عن الأهلي، في حالة تفضيله العرض الأوروبي".

وواصل:" اللاعب يريد العودة إلى أوروبا وتعويض الإخفاق في الاحتراف الأوروبي خلال الفترة الماضية، حيث لم يظهر بالشكل الجيد مع ستوك سيتي ثم هيدرسفيلد".

وأكمل:" العرض الأوروبي سيكون بنفس المقابل المالي المعروض من الأهلي، ورغبة اللاعب هي التي سوف تحسم وجهته القادمة في حالة تساوي جميع العروض المقدمة لنادي هيدرسفيلد".

وأضاف: "رغبة رمضان صبحي داخل مصر هي اللعب للنادي الأهلي فقط ولا خلاف على ذلك، ولكن طموح اللاعب هو خوض تجربة أوروبية، وفقا لتصريحات إكرامي الشحات ونادر شوقي واللاعب".

وواصل عمر ربيع:" الأهلي سيحاول تمديد إعارة رمضان صبحي على أقل تقدير لحين انتهاء الموسم الحالي ونهاية دوري أبطال إفريقيا، في حالة عدم التمكن من شراء عقد اللاعب بصفة نهائية من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي".

وأكمل: "الأهلي في مفاوضات جادة الآن، من أجل الحصول على خدمات رمضان، وفي حالة الفشل في ضمه نهائيا، سيعمل مسئولو النادي على الاستعانة بجهوده حتى ختام البطولة الإفريقية".



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