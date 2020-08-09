الذكاء الاصطناعي أبرزها.. 8 معاهد وكليات جديدة بتنسيق 2020

يشهد تنسيق الجامعات هذا العام عدد من الكليات الجديدة وكذلك التخصصات التي تستقبل الطلاب لأول مرة، بعد أن قررت وزارة التعليم العالي التوسع في المجالات التعليمية لمواكبة التطورات التي تشهدها دول العالم في المجال التعليمي خلال الفترة المقبلة.





وبدأ موقع التنسيق الخميس 6 أغسطس، في تلقى رغبات طلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات الإلكترونية، على أن تبدأ اختبارات القدارت من السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس على أنه من المقرر بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية بعد انتهاء اختبارات القدرات.





ومن المقرر أن تكون المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بحد أدنى 97% فأكثر لطلاب شعبة "علمي علوم" وكذلك تخطي نسبة 95% فأكثر لطلاب شعبة "علمي رياضة"، والـ80% لشعبة الأدبي.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الكليات الجديدة التي يشهدها تنسيق الجامعات 2020 لأول مرة:





1- كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها.





2- كلية طب الأسنان جامعة السويس.





3- كلية طب البيطري جامعة العريش.





4- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.





5- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.





6- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.





7- كلية الإعلام بالمنوفية





8- المعهد الفني للتمريض بمحافظة السويس





وكان المجلس الأعلى للجامعات عن إضافة وإدراجها بالفعل على موقع التنسيق الإلكتروني لتكون متاحة أمام طلاب الثانوية العامة الذين عبروا الامتحانات لهذا العام الجديد 2020 للالتحاق بها لمن يكن لديه الرغبة ويكون مجموعة مناسب لدخولها.





في حين، أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن المعدلات والحد الأدنى للقبول بالجامعات قد يتعرض لبعض التغيير، نظرا للظروف التي أدى فيها طلاب الثانوية العامة امتحانات هذا العام جراء انتشار فيرس كورونا المستجد، مما أدى لاختلاف المجاميع بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.





وأدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم هذا العام، وسط إجراءات وقائية مشددة مع انطلاق ماراثون تلك الامتحانات، بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد في البلاد، فانطلقت الامتحانات 21 من يونيو، وذلك وسط إجراءات احترازية قوية من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة حتى لا ينتشر الفيروس بين الطلاب أو المعلمين المشرفين على العملية الامتحانية.



