بإجراءات احترازية ووقائية مشددة.. غرفة المنشآت السياحية تستأنف دوراتها التدريبية

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة: إنه قد تم الانتهاء من وضع عدة برامج تدريبى على مستوى عال من سواء من المواد العلمية الدراسية وإلقائها على المتدربين من العاملين بالمطاعم عليها، أو الاستعانة بمجموعة من المحاضرين والمدربين المتخصصين ممن لديهم الخبرات الدولية والمحلية فى مجالات التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشري، وفنون الإدارة وكذلك أمن وسلامة وأمان وصحة العذاء.





وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، قد أعلنت استئناف برامجها التدريبية، خلال الأيام المقبلة والخاصة بالارتقاء وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشرى فى صناعة المطاعم وفقاًُ للأنظمة المتبعة عالمياً ، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.





وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الدورات الجديدة ستلزم المتدرب الحضور شخصياً ، وإنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها ومواعيدها خلال الأيام المقبلة، وتشمل برامج تستغرق مدتها 7 أيام منها دورة عن صحة وسلامة الغذاء ، والدورة الثانية تتناول برنامج الأغذية والمشروبات ، بالإضافة إلى دورة عن الإدارة الإستراتيجية للمطاعم والكافتيريات السياحية، فضلاً دورة سريعة ذات اليوم الواحد تقدم فيها كافة التعليمات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي يجب اتخاذها لعدم انتشار فيروس كورونا COVID 19 خاصة بعد تشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية بنسبة 50%.





وأوضح هشام وهبة، أنه يتم حاليًا وضع الأنظمة الواجب اتباعها في هذه الدورات، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان الوقائي بين المشاركين، في ظل عقد أكثر من دورة واحدة في أكثر من قاعة، من حيث توقيتات المحاضرات، ومواعيد الحضور والانصراف، وأهمية الفصل بين المجموعات بفاصل زمنى بين الدورة والأخرى لعدم حدوث تكدس أو تجمعات بين الدارسين والمتدربين ويما لا يخل بالضوابط والقواعد الخاصة بالإجراءات الوقائية فى التجمعات ، وإلزام المشاركين من الدارسين والمدربين والمحاضرين على إتباع كافة الإجراءات الوقائية إرتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة عند الحضور.



