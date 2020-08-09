452 طالب تقدموا لاختبارات القدرات لليوم الثاني بجامعة جنوب الوادي

واصلت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية بقسميها الفنية والموسيقية وكلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال وذلك لليوم الثانى على التوالى

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات في اليوم الثاني 452 طالبا وطالبة، حيث أدى اختبارات كلية التربية الرياضية 200 طالبا وطالبة بينما أدى اختبارات كلية التربية النوعية 201 طالبا وطالبة منهم 143 بقسم التربية الفنية و58 بقسم التربية الموسيقية، في حين بلغ عدد الذين أدوا إختبار القدرات بكلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال 51 طالب وطالبة

تعافي 1119 مصابا بكورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.