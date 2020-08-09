محمد رمضان يحقق 135 مليون مشاهدة لـ "رايحين نسهر"

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يستمر الفنان محمد رمضان في حصد نجاحات أعماله الغنائية والدرامية، حيث حقق كليب أغنيته الشهيرة رايحين نسهر ملايين المشاهدات في وقت قياسي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وحصد كليب رايحين نسهر أكثر من 135 مليون مشاهدة عبر يوتيوب واحتفل رمضان بنجاح العمل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمني وقالى انزلي رايحين نسهر، روحنا قعدنا إداني الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير أنا كده بشرب، شايف عصافير، ودماغى بتعمل بم بم".



يذكر أن محمد رمضان يستعد للتحضير لمسلسله الرمضاني المقبل والذي يحمل عنوان موسى، وذلك بعدما أعلن أنه ينتوي تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.

