محافظ المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول والوفد المرافق له، وذلك ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.





وجاء ذلك بحضور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية للاتحاد، محمد محسن لجنة العلاقات العامة بالاتحاد وأيمن عبدالرحمن الافندي رئيس منطقة المنيا، ناصر محمد علي نائب رئيس المنطقة،الكابتن هشام عبد الرسول المستشار الرياضي للمنطقة.





وأكد محافظ المنيا على دعم كافة الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، على اعتبار أن الرياضة تساهم في غرس القيم الايجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الإيجابي.





وأوضح أن المحافظة جاهزة لاستقبال أي فعاليات وبطولات على أرض المحافظة، من خلال 159 مركزا شبابيا و21 نادٍ بجميع المراكز والمدن،لافتا انه يجري إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب.





وتبادل المحافظ ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول الدروع، كما أهدى رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول درعا للدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، تكريما وتقديرا لدعم محافظ المنيا ونائبه لمنظومة الرياضة والعابها المختلفة والارتقاء بها لصالح شباب المحافظة.





وأعلن رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول خلال لقائه بالمحافظ عن تدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة المنيا، وافتتاح مقرا للمنطقة بمدينة المنيا، لافتا أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف الى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب من خلال مراكز الشباب





وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.



