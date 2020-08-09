بسبب انتخابات الشيوخ.. إيقاف مدير الشباب والرياضية ببني سويف عن العمل

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الأحد، قرارًا يحمل رقم (1016) لسنة 2020 تتضمن مادته الأولى "إيقاف رحاب محمد صلاح مدير إدارة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات معها أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف الراتب خلال مدة الوقف".





وتضمنت الديباجة التمهيدية من قرار المحافظ ـ الذي حصلنا على صورة منه ـ أنه جاء بناءًا على مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بشأن قيام مدير إدارة الشباب والرياضة بالمديرية بمخالفة واجبات الموظف العام المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية على النحو الوارد تفصيلًا بالمذكرة.





وعلمنا من مصدر لنا بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن مذكرة المديرية المقدمة للمحافظ تضمنت تفاصيل المخالفة الموجه لمدير إدارة الشباب والرياضة بالمديرية أنها قامت بمناصرة مرشحين لمجلس الشيوخ على حساب آخرين دون وعدم حياديتها.





يُذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان قد أصدر قرارًا منذ أيام بتكليف كل من إبراهيم دهشان ومصطفى إبراهيم، وكيلي مديرية الشباب والرياضة بالقيام بعمل "احمد سرور" مدير عام المديرية، كل فيما يخصه، عقب حصوله على أجازة لترشحه لإنتخابات مجلس الشيوخ.





مرشحي الشيوخ





وكانت "الفجر" نشرت قائمة باسماء المرشحين الـ23 بإنتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بني سويف على المقاعد الفردية متضمنة أرقامهم ورموزهم الإنتخابية وصفاتهم وهم:





1 ـ محمد على عبدالفضيل قنديل، رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الخاصة، مرشح عن حزب مستقبل وطن، ورمزه الانتخابي السلم، من ابناء مركز الفشن جنوب المحافظة.





2 ـ أحمد محسن مبارك سليم وشهرته أحمد محيسن ويعمل صاحب شركة الصفا للاستيراد والتصدير، مرشح عن حزب مستقبل وطن ورمزه الانتخابي المسدس، ومحل الإقامة قرية الميمون بمركز الواسطى شمال المحافظة.





3 ـ نبيل حميدة عبدالخالق ثروت وشهرته نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين في بني سويف، ويعمل محامي حر، ومسقط رأسه قرية الزيتون بمركز ناصر ومحل اقامته مدينة بني سويف، ومرشح عن حزب مستقبل وطن ورمزه الانتخابي القلم.





4 ــ وائل حسن محمود محمد وشهرته وائل وسية، طبيب أسنان حر، مرشح مستقل، رمز المدفع، ومحل اقامته قرية باروط بمركز بني سويف.





5 ــ محمد عبدالظاهر حسين خليل، شهرته محمد عبدالظاهر الخولي، أستاذ ورئيس القسم المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، مرشح مستقل، رمزه الشمعة، محل اقامته قرية اشمنت التابعة لمركز ناصر.





6 ـ أحمد سرور سليمان وشهرته أحمد سرور سليمان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، مرشح مستقل، ورمزه الانتخابي الأسد، ومقيم قرية بهبشين.





7 ــ أبوالخير أبوالخير فرج وشهرته أبوالخير الجمسي، مأمور ضرائب عقارية ببني سويف، مرشح مستقل ورمزه الحصان، مقيم مدينة ناصر.





8 ــ وائل سيد قرني أمين وشهرته وائل سيد قرني، رئيس قسم المشروعات في شركة بتروجيت، مستقل ورمزه عنقود العنب، مقيم مدينة ناصر.





9 ــ أحمد عبدالناصر أحمد حامد وشهرته أحمد جمال أبوحامد، ويعمل خبير مهندس قطاع المشروعات بوزارة العدل، مرشح مستقل ورمزه الفراشة، ومقيم مركز سمسطا.





10 ــ سعاد جابر عبدالجواد عثمان، وشهرتها سعاد جابر معلمة، مرشحة مستقلة ورمزها السفينة، ومقيمة بقرية دنديل بمركز ناصر.





11 ــ حسن أحمد سيد عثمان، وشهرته العمدة حسن عتمان، باحث شؤون قانونية بإدارة ببا التعليمية، مرشح مستقل ورمزه الغزال، مقيم بني سويف.





12ـ شعبان أحمد عبدالعليم وشهرته شعبان عبدالعليم، أستاذ بكلية التجارة جامعة بني سويف، مرشح حزب النور ورمزه الانتخابي الفانوس، ومقيم مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.





13ــ حياة سيد سيد عويس، وشهرتها حياة سيد مكي، معلم أول بإدارة بني سويف التعليمية، مرشحة مستقلة، ورمزها سيارة الإسعاف، مقيمة بني سويف.





14ـ ياسر سيد عباس معوض، وشهرته ياسر خشبة، وظيفته أعمال حرة مستقل، ورمزه الانتخابي التمساح، ومقيم مركز اهناسيا غرب بني سويف.





15ــ عادل أبوالوفا سنجر، وشهرته العمدة عادل سنجر، وظيفته عمدة قرية صفط الغربية بمركز الواسطي ببني سويف، مستقل رمزه الصقر، ومقيم قرية صفط الغربية بمركز الواسطى.





16ــ أحمد سيد على علي وشهرته أحمد حجازي، ويعمل محامي بالهيئة العامة للتامين الصحي، ومرشح حزب حماة الوطن ورمزه الانتخابي التاج، ومقيم بني سويف.





17ــ محمد على حسن حامد، وشهرته محمد على حسن، ويعمل محام مستقل، ورمزه السهم، ومقيم مركز إهناسيا.





18ــ أمل محمود عبدالرحمن السيسي، وشهرتها امل السيسي، أستاذة طب الأطفال بالقصر العيني جامعة القاهرة، مرشحة مستقلة ورمزها سماعة الطبيب، ومقيمة القاهرة.





19 ــ محمد ماهر عبدالله عثمان وشهرته محمد ماهر ويعمل ضابط شرطة متقاعد، مرشح عن حزب صوت الشعب، ورمزه بندقية الصيد، ومقيم بني سويف.





20 ــ أحمد طه بيومي، وشهرته أحمد طه بيومي، محامي حر، مرشح عن حزب الحركة الوطنية المصرية، ورمزه النمر، ومقيم كوم ابو خلاد مركز ناصر.





21 ــ عمرو حسن عرابي وشهرته عمرو الزناتي، مدير عام مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، مرشح مستقل ورمزه الفيل، ومقيم المعادي.





22ــ حسني سيد صادق وشهرته حسني صادق، ويعمل مدير إدارة الأخبار بالإذاعة المصرية، مرشح عن حزب صوت الشعب، ورمزه الانتخابي الأتوبيس، ومقيم مركز اهناسيا.



