الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:46 م
هازارد
هازارد
الفجر الرياضي

بات إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني في طريقه للرحيل عن النادي الملكي بسبب هجوم عدد كبير من اللاعبين عليه لعدم ظهوره بشكل جيد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

 

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية يشعر لاعبو الملكي بخيبة أمل تجاه هازارد لأنه لم يبرز نفسه ويقدم الأفضل في اللحظات الحاسمة مع الملكى في مباراة مثل موقعة مانشستر سيتي.

 

وكان فريق ريـال مدريد قد خسر 2-4 أمام مانشستر سيتى في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

 

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