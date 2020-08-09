"الكهرباء": تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشبكة بمحافظة القليوبية باستثمارات 470 مليون جنيه

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها قامت بتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين في نطاق محافظة القليبوية،بإستثمارات تصل إلى حوالى 470 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 و حتى يونيو 2020.





أوضحت الوزارة في بيانا لها، أن تلك الاستثمارات تتمثل في 43 مركز خدمة بالمدن والقرى المشتركين ، و إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (57) لوحة، و إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (1600.782 ) كم، و إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1475.002) كم، و إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4557.001) كم ، و إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (216.879) كم، و إجمالي عدد المحولات (4132) محول بإجمالي قدرة (1515.602) م.ف.أ، كما تم إضافة ( 3.909) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (3) محول بقدرة ( 4.75) م.ف.أ خلال شهر مايو 2020.





ويعد نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات تضم كل من ( مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر )، و يبلغ إجمالى عدد المشتركين بالقطاع حوالى (1.2 مليون) مشترك منهم عدد ( 282 ألف) مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020.





وتابعت الوزارة، أن تلك الاعمال التطورية لشبكة الكهربائية بمحافظة القليوبية، جاءت بعد تنفيذ عدد من ال مشروعات الأخري خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 1/6/2020 بمبلغ حوالى 60 مليون جنيه.





وكشفت الوزارة، أن هذه المشروعات الاستثمارية في تطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة القليوبية أدت إلى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة من خلال خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.









ولضمان إستمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (4) فرق بقطاع القليوبية بإجمالي عدد (36) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.









وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو 2020 حوالى (503) محضر بإجمالي قيمة حوالى 415 ألف جنيه بقطاع القليوبية.





هذا وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.





وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.





وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.





وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

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