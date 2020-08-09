"الكهرباء": تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشبكة بمحافظة القليوبية باستثمارات 470 مليون جنيه

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد عصام
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها قامت بتنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين في نطاق محافظة القليبوية،بإستثمارات تصل إلى حوالى 470 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 و حتى يونيو 2020.

أوضحت الوزارة في بيانا لها، أن تلك الاستثمارات تتمثل في 43 مركز خدمة بالمدن والقرى المشتركين ، وإجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (57) لوحة، و إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (1600.782 ) كم، و إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1475.002) كم، وإجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4557.001) كم ، وإجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (216.879) كم، وإجمالي عدد المحولات (4132) محول بإجمالي قدرة (1515.602) م.ف.أ، كما   تم إضافة ( 3.909) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض،  عدد (3) محول بقدرة ( 4.75) م.ف.أ خلال شهر مايو 2020.

ويعد نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات تضم كل من ( مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر )، ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بالقطاع حوالى (1.2 مليون) مشترك منهم عدد ( 282 ألف) مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020.

وتابعت الوزارة، أن تلك الاعمال التطورية لشبكة الكهربائية بمحافظة القليوبية،  جاءت بعد تنفيذ عدد من المشروعات  الأخري خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 1/6/2020  بمبلغ  حوالى 60 مليون جنيه.

وكشفت الوزارة، أن هذه المشروعات الاستثمارية في تطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة القليوبية  أدت إلى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة  من خلال خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.


ولضمان إستمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (4) فرق بقطاع القليوبية بإجمالي عدد (36) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.


 وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو 2020 حوالى (503) محضر بإجمالي قيمة حوالى 415 ألف جنيه بقطاع القليوبية.

هذا وأكد الدكتور محمد  شاكر وزير الكهرباء، على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.
​ 

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يعاقب نجمه

منذ ساعة و 26 دقيقة

فايلر يصر على الصفقة المستحيلة في الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

خطة الأهلي للحفاظ على رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 3 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ يوم

مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل قبل قدوم بيرلو

منذ ساعة و 15 دقيقة

الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

الصفقة الفاشلة.. هازارد في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

01:46 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

11:09 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى