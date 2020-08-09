‏CNN تطلق فيلمًا دعائيًا عالميًا عن المتحف المصري الكبير

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أطلقت شبكة قنوات CNN العالمية فيلماً دعائياً عن المتحف المصري الكبير، تحت عنوان "من داخل المتحف المصري الكبير "Inside The Grand Egyptian Museum".

ويأتي الفيلم في إطار شراكة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع الشبكة للترويج للسياحة المصرية من خلال قنواتها التليفزيونية ومواقعها على الانترنت و منصات التواصل الاجتماعي ذات النطاق في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.

وقامت الشبكة بإنتاج وتصوير هذا الفيلم في ظل التعاقد المبرم مع الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها وأنشطتها السياحية بكافة أنواعها ومعالمها السياحية والأثرية المختلفة.

وتحرص الهيئة على تطويع المواد الترويجية التي تقوم الشبكة بإنتاجها بما يتوافق مع مستجدات ما تم انجازه على المستوى السياحي والأثري، وتسليط الضوء علي الافتتاحات الأثرية الوشيكة ومنها المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر متحف للآثار في العالم وأحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية والمقرر افتتاحه عام 2021.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الفيلم استعراض ممميزات المتحف حيث استهل بمقدمة شرح فيها الموقع المتميز للمتحف المطل علي أهرامات الجيزة واصفا إياه بالصرح العظيم الذي سيجذب عدد هائل من الزائرين عند افتتاحه.

كما تناول عرض عدد من اللقطات الحية التي تبرز آليات سير العمل بالمتحف في ظل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم اتباعها وما توصلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف تمهيدا لافتتاحه عام 2021، بالاضافة الي لقطات لقاعات العرض والدرج العظيم والبهو حيث يقف الملك رمسيس الثاني يستقبل الزائرين. 

هذا بالاضافة الي عرض لقاءات حوارية مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة به و الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشؤون الأثرية ومعالم الاثار الدكتور زاهي حواس.

كما عرض الفيلم لقطات من بعض كنوز الملك توت عنخ آمون الموجوده حاليا بالمتحف المصري بالتحرير والتي سيتم نقلها وعرضها بالمتحف الكبير قبيل افتتاحه، بالإضافة الى عرض قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي.

وأشار المهندس أحمد يوسف إلى أنه قبل إذاعة هذا الفيلم علي شبكة قنوات CNN ، تقوم الشبكة بعرض فيلم "رحلة سائح في مصر" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان "Same Great Feelings" والتي تهدف إلى الترويج السياحي لمصر والتواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي واطلاعهم على الاستعدادات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى وإبراز تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري.

هذا ومن المقرر أن يتم إذاعة وعرض الفيلم بطريقة مكثفة لأكثر من مرة علي مدار هذا الأسبوع في توقيتات مختلفة على شبكة قنوات CNN، كما أنه سيتم عرضه تباعا فى توقيتات أخرى.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار كان قد عقد اجتماعا في منتصف فبراير الماضي مع السيد مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، والسيد سند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء بالشبكة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمناقشة ما ستقوم به الشبكة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الشراكة مع الشبكة التي تم اطلاقها في مايو 2019 لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر.

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