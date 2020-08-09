انتخابات مجلس الشيوخ.. برلماني يناشد المواطنين بالمشاركة بقوة

ناشد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصري للمشاركة بقوة في انتخاب أول مجلس الشيوخ عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو طبقا لدستور 2014 والمعدل في استفتاء 2019، مؤكدًا ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق المهم ليدلى كل مواطن برأيه فيمن يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ ليكون الغرفة الثانية للبرلمان ويشرع في تأدية دوره على الوجه الأكمل.





وقال أبو العلا في بيان له اليوم، انطلق قطار الانتخابات في الخارج وهناك مشاركة قوية من المصريين في الخارج موضحًا أن المشاركة في عملية الاقتراع بالداخل التى تبدأ بعد غد الثلاثاء ستبلور الرغبة الحقيقية للمصريين في استكمال كل مؤسسات الدولة ومنحها القوة الشعبية التى تظهر للعالم كله مدى الترابط الكبير بين الشعب ومؤسسات دولته، وهو الأمر الذى يدحض أي افتراءات أو ادعاءات خارجية ضد مستقبل البلاد.





وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على الناخبين أن يلتزموا باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد تفشى فيروس كورونا خلال عملية الاقتراع حتى تمر عملية الانتخاب بسلام.





وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.





ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا،





وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.





وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.





وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.











