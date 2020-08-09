دعوة لنبذ التعصب الجماهيري في إصدار رياضي جديد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:13 م
أحمد فلاح الكبيسي
أحمد فلاح الكبيسي
الفجر الرياضي
أطلق أحمد فلاح الكبيسي الكاتب الرياضي والمحلل الكروي ل أول أعماله الكتابية في  مجال كرة القدم خلال الأيام القليلة القادمة عقب وضع الرتوش الأخيرة على الكتاب واختيار الاسم المناسب له.

ويحظى أحمد فلاح الكبيسي الكاتب الرياضي برؤية فنية ثقبة نالت إعجاب العديد من المشاهدين وخبراء لعبة كرة القدم في الفترة الماضية.

ويتطرق الكتاب الجديد لأحمد فلاح الكبيسي إلى العديد من الأمور المهمة في مقدمتها أن هناك أشخاص يجيدون الحديث عن كرة القدم وتحليل المباريات بشكل جيد حتى لو لم يكن هذا الشخص مارس كرة القدم من قبل بل وقد يستفيد منها المحليين الرياضيين. 

ويتضمن الكتاب جزء كبير عن نبذ التعصب بين الجماهير في ملاعب كرة القدم والتركيز على فكرة التحلي بالروح الرياضية بين جميع جماهير كرة القدم بشكل راقي بغض النظر عن لون القميص الذي يشجعه.

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