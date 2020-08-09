قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض ابنته بمدينة نصر، لجلسة 11 أغسطس.





صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.





وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ع.س"،عاطل بهتك عرض ابنته الطفلة "ص. ع"، بدائرة قسم مدينة نصر، وذلك بدون قوة أو تهديد حال كونها طفلة لم تتجاوز سن الثمانية عشر ميلاديًا، بأن قام بحسر ملابسها عنها واستطالت يداه لمواضع عفتها باسطا سلطته عليها كأب.





واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجنى عليها، التى أكدت بقيام المتهم _ والدها _ بحسر ملابسها عنها والتعدي عليها جنسيا عن طريق ملامسة مواضع عفتها وكان ذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز الثمانية عشر ميلاديا.



