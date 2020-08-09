الكشف عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيل المثالي لهذا الأسبوع من إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تشهد التشكيلة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة رغم المستوى المميز الذي ظهر عليه في مباراة فريقه أمس أمام نابولي.

التشكيل ضم كلا من :-

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : أودريوزولا - لينجليت - سيميدو

خط الوسط : راكيتيتش - توليسو - بيرسيتش - رحيم ستيرلينج

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - روبرت ليفاندوفسكي - جابريل خيسوس.