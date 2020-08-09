زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إيران

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة محافظة كرمانشاه غربي إيران، اليوم الأحد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ولم تقدم معلومات فورية عن الخسائر أو الأضرار المحتملة من الزلزال الذي قالت إنه هز مقاطعة جيلان غرب في الإقليم، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد ذكرت قناة "العالم"، الأحد، أن إيران شهدت 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 326712، والوفيات إلى 18427.

والسبت، تم تسجيل 174 حالة وفاة جديدة و2634 إصابة بفيروس كورونا في إيران، وفق الإحصائيات الرسمية.

ووفقاً لأرقام الوفيات التي جمعتها وسائل إعلام مستقلة، فإن عدد ضحايا الفيروس في إيران وصل إلى 42 ألفاً بنهاية يوليو الماضي.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عودة مدينة قم إلى الوضعية الحمراء نظراً لارتفاع الإصابات، وعزت ذلك إلى عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية في المخابز والسوبرماركت والأسواق.

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