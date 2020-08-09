تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، حسم مصير رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، المعار إلى القلعة الحمراء.





مصير رمضان صبحي مع الأهلي





تحدث نصر عزام المحامي الدولي وخبير اللوائح الرياضية، في تصريحات تلفزيونية، عن موقف رمضان صبحي مع الأهلي بعد أن انتهت فترة إعارته مع الفريق، وعن إمكانية تمديد إعارته حتى نهاية الموسم.





وأوضح عزام أن عقد إعارة رمضان صبحي، هو الذي يحدد تاريخ نهاية الإعارة، مضيفا أنه إذا كان تاريخ انتهاء إعارة صبحي محدد بنهاية شهر يوليو فتنتهي الإعارة في هذا التاريخ.





وتابع عزام أن الإعارة يمكن امتدادها في حالة وجود بند بعقد الإعارة يسمح بامتداد مدة الإعارة تلقائيا حتى نهاية الموسم المحلي في حالة امتداده لتاريخ بعد نهاية مدة الإعارة.





وأردف:" بالنسبة لإمكانية امتداد الإعارة في ضوء قرارات وتوصيات الفيفا الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، الفيفا أوصت بشدة أطراف عقد الإعارة بالاتفاق على مد مدة عقد الإعارة".





وأكمل: " وفقا للفيفا يستمر اللاعبون مع أنديتهم حتى استكمال الموسم الحالي و قبل الانضمام لأنديتهم الأصلية مرة أخرى لبدء الموسم الجديد وذلك للحفاظ على سلامة المسابقات للموسم الحالي".





وتابع: "لكن هذا ليس قرار ملزم للأطراف حيث في حالة عدم الاتفاق على مد الإعارة ستنتهي الإعارة وتسجيل اللاعب مع النادي في الميعاد المحدد لنهاية الإعارة بالعقد".





وأتم : "بناءا على هذا يمكن استمرار اللاعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي هذا الموسم في حالتين الأولى إذا اتفق الأطراف على مد الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وفقا لشروط جديدة، وهو أمر صعب حاليا نظرا لاستمرار الموسم الحالي".











