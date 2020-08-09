بمنتصف التعاملات ..المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من مستوي الـ 11 ألف نقطة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


عمقت مؤشرات البورصة المصرية، من مكاسبها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المصريين  وأقترب المؤشرالرئيسي للبورصة من مستوي الـ  11000 نقطة ، مدعوما بإرتفاع  سهم التجارى الدولى أعلى من 65 جنيه مع شراء من المؤسسات المحلية و العربية على معظم القياديات 


 وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12800 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 4203 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2457 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 746 نقطة.
 

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