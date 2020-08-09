وزير الصحة الأمريكي يصل تايوان في رحلة أدانتها الصين

وصل وزير الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة، أليكس عازار، إلى تايوان، اليوم الأحد، بصفته أعلى مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ أربعة عقود، وهي رحلة أدانتها الصين التي تدعي أن الجزيرة تابعة لها، مما زاد من توتر العلاقات الصينية الأمريكية.





وصل عازار إلى مطار سونغشان بوسط تايبيه على متن طائرة حكومية أمريكية في وقت متأخر من بعد الظهر، واستقبله برنت كريستنسن، سفير الولايات المتحدة الفعلي في تايوان، ونائب وزير الخارجية التايواني تيان تشونج كوانج، كما أوردت وكالة "رويترز".





يأتي عازار لتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي العام مع تايوان ودعم دور تايوان الدولي في مكافحة الوباء.





وسيوقع يوم الاثنين على مذكرة تفاهم للتعاون الصحي مع حكومة تايوان ويزور المراكز التايوانية للسيطرة على الأمراض.





ومن المقرر أيضًا أن يلتقي بالرئيسة تساي إنج ون خلال زيارته.





كان لا بد من اختبار عازار وفريقه بحثًا عن فيروس كورونا قبل الوصول وعند وصولهم. سيتعين عليهم ارتداء أقنعة الوجه طوال زيارتهم وممارسة التباعد الاجتماعي.





أدت الخطوات المبكرة والفعالة التي اتخذتها تايوان لمكافحة المرض إلى إبقاء أعداد الحالات لديها أقل بكثير من تلك الخاصة بجيرانها، مع 480 إصابة، بما في ذلك سبع وفيات. تم استيراد معظم الحالات.





قطعت واشنطن العلاقات الرسمية مع تايبيه عام 1979 لصالح بكين. جعلت إدارة "ترامب" تعزيز دعمها للجزيرة الديمقراطية أولوية، وعززت مبيعات الأسلحة.





هددت بكين، التي كانت تتجادل بالفعل مع واشنطن بشأن كل شيء من حقوق الإنسان والتجارة إلى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، بإجراءات مضادة غير محددة لزيارة عازار. تعتبر الصين تايوان مقاطعة ضالة، يجب إخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.





ووفقًا لقواعد فيروس كورونا المستجد، لم تكن هناك مصافحة وارتدى جميع المسؤولين أقنعة، بما في ذلك عازار، كما يظهر في الصور التي تم بثها مباشرة على التلفزيون التايواني.



