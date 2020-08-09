العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:39 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي منذ حوالي 3 ساعات مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان منذ ساعتين و 25 دقيقة نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد منذ حوالي 3 ساعات لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر منذ أقل من ساعتين برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي منذ حوالي 4 ساعات الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي منذ أقل من ساعتين مدافع بايرن ميونيخ: لن نختبيء من ميسي منذ ساعة و 18 دقيقة آخر تطورات أزمة رمضان صبحي في الأهلي منذ أقل من ساعة جاتوزو يوجه نصيحة لبيرلو بعد قيادة يوفنتوس منذ ساعة و 24 دقيقة سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس منذ أقل من ساعتين عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي منذ حوالي 18 ساعة أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت منذ حوالي 22 ساعة مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم منذ حوالي 3 ساعات تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ حوالي 5 ساعات موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ منذ 33 دقيقة