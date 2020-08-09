بحوزته 4 لفافات.. حبس ديلر العياط لإتجاره في البانجو

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في المخدرات، وحيازته 4 لفافات من مخدر البانجو، بالاضافة لعدد من الأقراص المخدرة، بمركز العياط.





وأمرت النيابة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف.





كانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة 4 لفافات من مخدر البانجو، وعدد من الأقراص المخدرة بالعياط، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة العياط إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته 4 لفافات من مخدر البانجو، وعدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.





وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة للإتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



