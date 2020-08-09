هيكل: أناشد بعدم الانجراف وراء 'السبق' ومراعاة أصول المهنة في تغطية انتخابات الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:36 م
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
ناشد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وسائل الإعلام والزملاء المشاركين في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى 2020، والتي تجرى بالخارج اليوم ويوم غد، ويومي 11 - 12 أغسطس الجاري، بضرورة اتباع الضوابط التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر
برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 الخاص بالتغطية الإعلامية للانتخابات.

وقال وزير الدولة للإعلام في بيان له، إن الغرفة التشريعية الثانية هي إحدى ركائز الأساسية في عملية البناء الديمقراطي والمواكبة للتنمية، وإن الإعلاميين والصحفيين عليهم دور كبير في دعم العملية الانتخابية، للظهور بالشكل الذي يليق بمصر وشعبها.

وأشار إلى أنه من الواجب علينا مراعاة أصول المهنة المتعارف عليها، بأن تكون التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوعات المطروحة، مع الالتزام الكامل بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم الانجراف وراء ما يسمى بالسبق.

وكانت قد قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص، والبت في صفات المرشحين، والأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري.

وتسلمت الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام، وبناءً عليه، أعدت كشفان، خُصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناءً على الأحكام الصادرة.

وتُجرى عملية الاقتراع خارج مصر، يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

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