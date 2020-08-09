تعرف على تشكيل قطاع الناشئين لنادي سيراميكا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
أعلن العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين بنادي سيراميكا تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للقطاع، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، وذلك بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأكد العميد شامل دراز أن تشكيل قطاع الناشئين لنادي سيراميكا تم اختياره بعناية فائقة وفقا لمعايير علمية وفنية، حرصا من النادي على استمرار المواسم الناجحة للقطاع، واكتشاف المواهب الكروية وتقديمها للمنتخبات المصرية وكذلك الفريق الأول بالنادي.

وشدد دراز على أن التشكيل تم اعتماده بشكل رسمي من معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، والذي يوفر كافة سبل الدعم للارتقاء بالقطاع، بينما جاء التشكيل كالتالي:

المدير الفني للقطاع : محمد سعيد
المدير الإداري للقطاع : أحمد إبراهيم
إداري شؤون اللاعبين : محمد صلاح
مخطط أحمال القطاع: حسام عاطف
مصور فيديو القطاع: رمضان سعيد
فريق 2001: ماهر شكري مدير فني، وعاطف يوسف مدرب عام، وعلي يحيى مدرب حراس مرمى، وحسام ابراهيم اداري، وعبد الستار يحيى أخصائي تأهيل، وعادل أبو غنيمة رجل المهمات.
فريق 2003: أحمد سيكا مدير فني، وأحمد جابر مدرب عام، وكابتن محمود علي مدرب حراس المرمى، وسيد قطب إداري، ومحمد أسامة أخصائي التأهيل، وهيثم عطية رجل المهمات
فريق 2005: هيثم نصر مدير فني، ومصطفى عبد الله مدرب عام، ونبيل مختار مدرب حراس المرمى، وعبد الحليم حافظ إداري، ومحمد سيد عبد الحكيم أخصائي التأهيل، وعمرو حسين رجل المهمات.
فريق 2006: محمد مارادونا مدير فني، ومحمد السيد ميدو مدرب عام، ومحمد حنفي مدرب حراس المرمى، ومحمد حواش إداري، وطارق سيد أخصائي التأهيل، وعمر محمد السيد رجل المهمات.
فريق 2007: حسين كمال مدير فني، وايهاب عبد العاطي مدرب عام، ومحمد بديع مدرب الحراس، ووليد الديب إداري، ومجدي عبد الحكيم أخصائي التأهيل، وأحمد بحراوي عامل المهمات
فريق 2009: حسام غزال مدير فني، وعمر شعبان مدرب عام، ومحمود عبد الله مدرب حراس، وإبراهيم نجدي إداري.

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