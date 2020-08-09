غدا.. النصر يجري المسحة الطبية الأولى

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تلقى نادي النصر اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، تخطره خلاله بموعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.



وقال رئيس النادي و المشرف العام على الفريق بنادي النصر أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع الجبلاية سوف يخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري المسحة الطبية الأولى ظهر غداً الأنثين، وأن العدد الذي سيجري المسحة 40 فردا فقط.



وكان اتحاد الكرة قرر استئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الأندية التدريبات عقب إجراء المسحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أعرب عبد الحق عن سعادته باتخاذ أولى الخطوات الرسمية والواقعية تجاه عودة النشاط في دوري الدرجة الثانية، معربا عن ثقته الشديدة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة سيد عيد.



يحتل فريق النصر المركز الخامس بقيادة سيد عيد ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 25 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات، منهم الفوز في 5 مباريات على ملعبه ، مقابل مباراتين خارج ملعبه ، وحقق التعادل في 4 مباريات، منهم مباراة على ملعبه، مقابل 3 تعادلات بالخارج، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات منهم مباراتين على ملعبه ، مقابل 4 مباريات خارج ملعبه سجل لاعبيه 20 هدف بواقع 12 هدف على ملعبه، مقابل 8 هدف خارج ملعبه.



واستقبل النصر في مرماه 19هدف، منهم 8 داخل ملعبه، مقابل 11 بالخارج، ويبقى لفريق النصر 5 في مباريات ، سيلعب النصر في الجولة ال18 على ملعبه مع فريق المريخ، ثم يخرج للقاء القناة في الجولة 19، ثم يلاقى جمهورية شبين في الجولة 20،ثم يلعب خارج ملعبه مع فريق الترسانةفي الجولةال21، ويختتم النصر الموسم على ملعبه بمواجهة الداخلية.



هدافي فريق النصر



1- محمود السيد 8 أهداف

2- ابراهيما فاى 5 أهداف

3- أحمد حسين هدفين

4- أحمد خليل كالوشا هدفين

5- أحمد الداهش هدف

6- جودة أيمن هدف

7- ميدو العطار هدف