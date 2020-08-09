استمرت 40 يوما.. رحلة منار سامي من الزنزانة إلى الإفراج





قضت الفتاة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك" منار سامي رحلة طويلة دامت قرابة 40 يوم داخل الحبس بسبب عدد من التهم التي وجهت إليها على رأسها نشر الفسق والفجور بسبب فيديوهاتها المخلة على التطبيق.





ومنار سامي لها تاريخ مع مواقع السوشيال ميديا بجانب تطبيق تيك توك فتصنف نفسها أنها بلوجر لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، ولديها 241 ألف على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كما ظهرت في مناسبات عامة وأعمال فنية، فقد شاركت بمسابقة ملكة جمال العرب 2019، كما في فيلم بأسم "فرقة المحترفين"، بجانب أنها تشارك في فيلم "اركب تريند"، وهو فيلم لمجموعة من الوجوه الشابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع.





القبض على منار سامي





في 1 يوليو الماضي ألقت الأجهزة الأمنية على منار سامي بجوار كافيه شهير بمدينة بنها، وكان بصحبتها شاب يدعى عبد العزيز.س الذي سبق اتهامه في عدة قضايا من قبل، وذلك من قبل مباحث الآداب.





وبعد القبض عليها أمرت النيابة بحبس منار سامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمتي التحريض على فسق وحيازة أقراص مخدرة وسلاح أبيض، وتم ترحيلها لمركز شرطة كفر شكر.





تجديد حبس منار سامي





وفي 4 يوليو، قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، تجديد حبس منار سامي، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة مسجل سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.





تأجيل القضية للنطق بالحكم





وفي 22 يوليو، تواجدت منار في محكمة طنطا الاقتصادية مرتدية عباءة سوداء وتغطي وجهها بالطرحة هربا من نظرات الحضور، وظهرت على وجهها علامات التوتر والقلق، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 29 يوليو الجارى للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة.





الحبس 3 سنوات





وفي جلسة النطق بالحكم قضت محكمة طنطا الاقتصادية بمعاقبة منار سامي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، و300 ألف جنيه غرامة، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق، ولكن تم الاستئناف على الحكم.





ومنذ يومين قررت نيابة استئناف طنطا إخلاء سبيل منار سامي وذلك من مركز شرطة كفر شكر، فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله، بعد بلاغ من المحامي مينا ناجي.





الإفراج عن منار سامي





وفجر اليوم الأحد، أطلقت مباحث كفر شكر سراح منار سامي بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها، أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد.









وأجرى هاني بسيوني محامي المتهمة معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والذي كان سببا في تعطل الإفراج عنها وبعد المعارضة في الحكم أخلت مباحث كفر شكر، سبيلها وأفرجت عنها فجر اليوم.















