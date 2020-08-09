دعوة لبنانية لانتفاضة بعد احتجاجات هزت بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دعا بعض اللبنانيين، اليوم الأحد، إلى انتفاضة مستمرة للإطاحة بقادتهم وسط غضب شعبي من الانفجار المدمر الذي وقع هذا الأسبوع في بيروت، وقال رجل الدين المسيحي الماروني الأعلى في البلاد، إنه ينبغي للحكومة الاستقالة.

وقال البطريرك المسيحي الماروني، بشارة بطرس الراعي، إن الحكومة يجب أن تستقيل إذا لم تستطع "تغيير طريقة حكمها"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف في خطبة الأحد: "استقالة نائب أو وزير لا تكفي (..) يجب أن تستقيل الحكومة بأكملها إذا كانت غير قادرة على مساعدة البلاد على التعافي".

وقالت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، إنها قدمت استقالتها اليوم الأحد، متعللة بالتفجير وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى الاستقالة بسبب ما وصفوه بأنه إهمال أدى إلى انفجار الثلاثاء. وتحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت يوم السبت.

وأُصيب العشرات في احتجاجات يوم السبت وهي الأكبر منذ أكتوبر تشرين الأول عندما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على الفساد وسوء الإدارة وسوء الإدارة.

وتجمع قرابة عشرة آلاف شخص في ساحة الشهداء التي تحولت إلى ساحة قتال في المساء بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا كسر حاجز على طول الطريق المؤدي إلى البرلمان. واقتحم بعض المتظاهرين وزارات حكومية وجمعية مصارف لبنان.

وتحدى المتظاهرون عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت عليهم وألقوا الحجارة والمفرقعات على شرطة مكافحة الشغب، ونقل بعضهم إلى سيارات الإسعاف. قتل شرطي.

وقال الصليب الأحمر، إنه عالج 117 شخصا من إصابات في مكان الحادث يوم السبت بينما نقل 55 آخرون إلى المستشفى.

وتمركز جنود في سيارات محملة بالرشاشات قرب ساحة الشهداء يوم الاحد.

وقالت المحامية مايا حبلي وهي تتفقد الميناء المدمر حيث اندلع الانفجار: "على الناس أن يناموا في الشوارع وأن يتظاهروا ضد الحكومة حتى تسقط".

أسفر الانفجار عن مقتل 158 شخصًا وإصابة أكثر من 6000، ودمر أجزاء من المدينة وفاقم شهورًا من الانهيار السياسي والاقتصادي. لا يزال 21 شخصًا في عداد المفقودين.

وقال رئيس الوزراء والرئاسة، إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة والقنابل، تم تخزينها لمدة ست سنوات دون إجراءات السلامة في مستودع الميناء.

وقالت الحكومة، إنها ستحاسب المسؤولين.

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