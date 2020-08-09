وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين في الدول الأوروبية بشأن انتخابات الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن أهم الاستفسارات التي تلقتها الوزارة عن عملية التصويت في الخارج كانت عن المستندات المطلوبة للتصويت، موضحة أنه يمكن التصويت عبر بطاقة الرقم القومي حتى وإن كانت منتهية، ولكن يشترط حال التصويت بجواز السفر أن يكون ساريا.





وناشدت "نبيلة"، خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، الناخبين عدم وضع أي علامة على الظرف الذي يوضع به مستندات الناخب أو بطاقة الاقتراع، منوهة بأن الرقم الكودي الذي تتم به عملية التصويت رقم سري، ولا يجب تداوله مع أحد.





وأوضحت أن البريد مغلق في عدد من الدول الأوروبية يوم الأحد، موجهة رسالة للمصريين في الدول الأوروبية بإدلائهم بصوتهم في اليوم التالي.



