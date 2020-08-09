وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين في الدول الأوروبية بشأن انتخابات الشيوخ
الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:16 م
هدى عبدالرازق
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن أهم الاستفسارات التي تلقتها الوزارة عن عملية التصويت في الخارج كانت عن المستندات المطلوبة للتصويت، موضحة أنه يمكن التصويت عبر بطاقة الرقم القومي حتى وإن كانت منتهية، ولكن يشترط حال التصويت بجواز السفر أن يكون ساريا.
وناشدت "نبيلة"، خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، الناخبين عدم وضع أي علامة على الظرف الذي يوضع به مستندات الناخب أو بطاقة الاقتراع، منوهة بأن الرقم الكودي الذي تتم به عملية التصويت رقم سري، ولا يجب تداوله مع أحد.
وأوضحت أن البريد مغلق في عدد من الدول الأوروبية يوم الأحد، موجهة رسالة للمصريين في الدول الأوروبية بإدلائهم بصوتهم في اليوم التالي.
وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا،
وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.
وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.
وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.
كما كلفت الهيئة منسق لطوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
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