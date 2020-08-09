للأسبوع الخامس.. علوم القاهرة تواصل امتحانات الفرق النهائية

تواصل كلية العلوم جامعة القاهرة، للأسبوع الخامس، امتحانات طلاب المستوى الرابع، حيث تفقد الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد الكلية، أعمال الامتحانات النظرية بمدرجات ومعامل الكلية.





واطمأن ،المناوي إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما تابع المناوي استعداد البرامج المختلفة بالكلية لامتحانات العملي للمقررات الدراسية بالمستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقا لآليات تنفيذية واضحة وضعتها الكلية لحماية جميع منسوبيها أثناء انعقاد الإمتحانات والمنبثقة من الدليل الاسترشادي الذي وضعته جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء فترة الامتحانات.





وأضاف المناوي أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات العملية بكل برنامج دراسي عقب انتهاء الامتحانات النظرية لكل برنامج على حده، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة.



