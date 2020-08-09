"انزل-شارك".. حملات توعية بالجيزة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
حرصت محافظة الجيزة، على نشر عدد من وسائل التوعية للمواطنين، لحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت علي أرض مصر.

وأكدت المحافظة، على ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمكافحة الاصابه بفيروس كورونا. 

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس، تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمتابعه انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ١١ و ١٢ من الشهر الجاري لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشار محافظ الجيزة انه تم توجيه الاحياء والمراكز والمدن والمديريات المختصة بتكثيف المجهودات لاستقبال الانتخابات حيث تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ مؤكدا علي توفير اماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الاطفاء والانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

ولفت راشد، إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

ويذكر ان محافظ الجيزة قد أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .

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