بعد انطلاق انتخابات الشيوخ.. وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين بالخارج
الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:09 م
هدى عبدالرازق
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة أعدت فيديو توضيحي لكشف تفاصيل عملية التصويت للمصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، منوهة بأن التصويت عبر البريد كان مطلب للمصريين في الخارج.
وأشارت "نبيلة"، خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تسجيل المصريين في الخارج كان خلال الفترة ما بين 25 يوليو وحتى 31 يوليو، ليحصلوا على الرقم الكودي الذي يتم من خلاله الاقتراع، منوهة بأن المصريين في الخارج كانوا ينتظرون الاستحقاقات الدستويرة لتكون مظاهرة حب، ولكن الظروف الحالية حالت دون حدوث هذه المظاهر.
وطالبت المصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، موجهة لهم رسالة، قائلة: "رأيك مهم".
تعافي 1119 مصابا بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.