بعد انطلاق انتخابات الشيوخ.. وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة أعدت فيديو توضيحي لكشف تفاصيل عملية التصويت للمصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، منوهة بأن التصويت عبر البريد كان مطلب للمصريين في الخارج.





وأشارت "نبيلة"، خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تسجيل المصريين في الخارج كان خلال الفترة ما بين 25 يوليو وحتى 31 يوليو، ليحصلوا على الرقم الكودي الذي يتم من خلاله الاقتراع، منوهة بأن المصريين في الخارج كانوا ينتظرون الاستحقاقات الدستويرة لتكون مظاهرة حب، ولكن الظروف الحالية حالت دون حدوث هذه المظاهر.





وطالبت المصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، موجهة لهم رسالة، قائلة: "رأيك مهم".



