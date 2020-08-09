ضبط شخصين لإقامة صوان أفراح بالشرقية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شخصين لإقامة صوان أفراح بمنطقة بلبيس بالشرقية 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام شخصين (صاحب قاعة مناسبات كائنة ببندر بلبيس – صاحب فراشة) بإعداد وتجهيز صوان أفراح بأحد الشوارع ببندر بلبيس "دون تواجد أحد من الأهالي" مخالفين بذلك قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وأمكن ضبط المتهمان.

وجاء ذلك، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

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ضبط شخصين صوان افراح الفجر

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