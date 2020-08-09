بالكمامة.. بدء جلسة استئناف سما المصري على حكم حبسها بقضية الفسق والفجور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
بدأت منذ دقائق قليلة محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وحضرت سما المصري وسط حراسة امنية مشددة وقد التزمت بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث ظهرت وهي ترتدي الماسك الطبي " الكمامة " وتم ايداعها قفص الاتهام.

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة،  لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. 

وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى، أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى".


يذكر ان قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس  بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو الجاري 


كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سما المصري حوادث الفجر

أخبار تهمك

برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ 34 دقيقة

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

مدافع بايرن ميونيخ: لن نختبيء من ميسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

جاتوزو يوجه نصيحة لبيرلو بعد قيادة يوفنتوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

آخر تطورات أزمة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

12:22 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

11:09 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى