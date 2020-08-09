النائب اللبناني نعمة إفرام يعلن استقالته من البرلمان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:50 ص
البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
وكالات

أعلن النائب اللبناني نعمة إفرام، اليوم الأحد، استقالته من البرلمان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت منال عبدالصمد وزير الإعلام اللبنانية، منذ قليل، عن استقالتها من الحكومة التي يقودها حسان دياب، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

 

وقالت "عبدالصمد" في مؤتمر صحفي مقتضب: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم.. التغيير بقي بعيد المنال".

 

وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية: "أتقدم باستقالتي من الحكومة، متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة والاستقلال والازدهار".

 

وأضافت أن استقالتها التي قدمها إلى دياب جاءت بعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أروحا الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير.

 

وأكدت أن رئيس الحكومة اللبنانية كان يتابع الملفات بأدق التفاصيل بحكمة وهدوء لتلبية المطالب الشعبية، التي لا سيما تلك التي رفعتها ثورة 17 تشرين، مشيرة إلى أن "التغير بقي بعيد المنال".

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجارًا هائلًا منذ أيام، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الاعلام اللبنانية مرفا بيروت مرفأ لبنان البرلمان اللبناني

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل بنفسه لحسم صفقة القرن للأهلي

منذ أقل من ساعتين

سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 18 ساعة

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

جاتوزو يوجه نصيحة لبيرلو بعد قيادة يوفنتوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

منذ 34 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 22 ساعة

مدافع بايرن ميونيخ: لن نختبيء من ميسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات أزمة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الإسرائيلي: انفجار بيروت مجرد حادث

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

إصابة زوجة رئيس الوزراء اللبناني وابنته جراء انفجار مرفأ بيروت

في اتصال هاتفي مع وزيرة الإعلام اللبنانية.. 'هيكل': مصر حكومة وشعبًا تقف وراء لبنان في محنته

رئيس الوزراء اللبناني يتفقد أضرار السراي الحكومي عقب انفجار بيروت

الحكومة العراقية تعلن إرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

12:22 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

11:09 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى