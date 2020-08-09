وصلة غزل بين أحمد زاهر وزوجته عبر "إنستجرام"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:03 م
احمد زاهر
احمد زاهر
هبة أحمد


قامت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر بتوجيه رسالة مليئة بالحب لزوجها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هدى زاهر صورة جمعتها بزوجها الفنان أحمد زاهر، وعلقت عليها قائلة :"عمودي الفقري، بحبك يا رَجْلِي"، ليرد أحمد زاهر عليها قائلاً:" لا مش أكتر مني بقى، بحبك يا كل حاجة في حياتي"

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد زاهر حاليًا عرض فيلمه الجديد "زنزانة 7"، وهو بطولة نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، ومن تأليف حسام موسى، و إخراج إبرام نشأت.

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