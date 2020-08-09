أسعار الخضراوات اليوم الأحد 9-8-2020 في سوق العبور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس 9-8-2020، في سوق العبور بالرغم من إغلاق معظم محلات الخضار والفاكهة في أول أيام عيد الأضحي المبارك بجانب  حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار كما يلي:

ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، و ارتفع أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25-27 جنيها، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5 جنيهات.


 وسجل سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 8-10 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.


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